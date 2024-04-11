Москва, 5 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.

Kremlin.ru Владимир Путин

На церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе — 2021» глава государства заявил, что «личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений».

«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила жителей страны с Днем добровольца (волонтера) и поблагодарила тех, кто работает волонтером в красных зонах и помогает с вакцинацией от COVID-19.

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