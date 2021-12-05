Лондон, 5 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. 5 декабря продюсер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» Барбада Брокколи, дочь Альберта Брокколи, продюсера первой серии фильмов о Джеймсе Бонде, анонсировала о возвращении агена 007: «Он вернется. Можете не сомневаться, Джеймс Бонд вернется», — заверила Брокколи. Однако пока не сообщается, кто именно исполнит главную роль в будущих фильмах франшизы.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Ранее сообщалось, что роль Джеймса Бонда будет исполнять Лашана Линч, принимавшая участие в съемках крайнего фильма.

Последний фильм «Не время умирать» с Дэниелем Крейгом в главной роли вышел в свет 30 сентября 2021 года и за время проката собрал более 750 миллионов долларов при бюджете в 250 миллионов долларов. Сам фильм поставил точку в истории агента 007 в исполнении 53-летнего британского актера.