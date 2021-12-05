Москва, , 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин в рамках премии «Мы вместе» объявил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр Павел Бережанский.

Бережанский создал «целую службу консультирования и поддержки родителей», отметил президент.

Ранее на форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр среди образовательных организаций высшего образования.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил лауреатам сертификаты и обсудил соцпроекты с финалистами международной премии.