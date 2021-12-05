Анкара, , 17:35 — REGNUM Поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между РФ и Украиной. Об этом 5 декабря в интервью Milliyet заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Были договоренности по партии ранее», — сообщил он, добавив, что у Киева был ряд производственных и инвестиционных проектов, так что продажа турецких БПЛА не связана с последними событиями.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных и военно-промышленных кругах Турции сообщило, что Анкара готовит очередную поставку 20-ти Bayraktar-TB2 для Киева.