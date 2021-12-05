Москва, , 17:33 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила жителей страны с Днем добровольца (волонтера) и поблагодарила тех, кто работает волонтером в красных зонах и помогает с вакцинацией от COVID-19.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поздравляю вас с Днем волонтера! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо тем, кто здесь, в зале, кто будет выходить на сцену как победитель, и всем тем, кто трудится в полях — в медицинских организациях, социальных учреждениях и других местах, где вы отдаете сердце и душу. Хочу вас еще раз за это поблагодарить», — сказала она на церемонии награждения международной премии «Мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили, что волонтерское движение должно сыграть новую особую роль в социальном договоре XXI века.

Там отметили, что сотрудничество между волонтерами и органами власти «помогают более коллективно принимать решения, привлекать волонтеров и их знания к решению самых разных проблем и дисбалансов в обществе».