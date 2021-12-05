Москва, 5 декабря 2021, 17:33 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила жителей страны с Днем добровольца (волонтера) и поблагодарила тех, кто работает волонтером в красных зонах и помогает с вакцинацией от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН заявили, что волонтерское движение должно сыграть новую особую роль в социальном договоре XXI века.
Там отметили, что сотрудничество между волонтерами и органами власти «помогают более коллективно принимать решения, привлекать волонтеров и их знания к решению самых разных проблем и дисбалансов в обществе».