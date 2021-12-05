Ростовская область, 22 октября, 2003, 13:03 — ИА Регнум. Решение о проведение дополнительной эмиссии акций ОАО "Ростсельмаш" было принято на внеочередном собрании акционеров. Как стало известно ИА REGNUM, об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции директор по связям с общественностью промышленного союза "Новое Содружество" Александр Савостьянов.

Планируется выпустить 1млн 922 тыс 156 обыкновенных акций номиналом в 1 рубль. Акции будут размещены по открытой подписке с правом преимущественного выкупа нынешними акционерами.

Общий объем эмиссии в денежном эквиваленте составит 1,03 млрд рублей (стоимость одной акции 536 рублей).

Кроме того, в будущем году планируется выставить на прдажу и гопакет. В собственности государства находится около 21% акций "Ростсельмаша".

Также Алескандр Савостьянов сообщил, что в ближайшие 2 года собственник завода - "Новое Содружество" - планирует инвестировать в "Ростсельмаш" около 1 млрд рублей. Причем дополнительная эмиссия акций предприятия обеспечит лишь половину этой суммы.

Руководство предприятия планирует начать в 2004 году серийное производство новой модели комбайна - "Вектор", планируется выпустить не менее 250 машин. Уже в 2005 года "Ростсельмаш" намерен выпускать по 2 тысячи комбайнов "Вектор". На запуск в серию нового комбайна и модернизацию производства будут израсходованы средства, которые планируется получить от размещения допэмиссии акций завода.