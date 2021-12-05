Москва, , 17:31 — REGNUM 30 ноября в возрасте 80 лет скончался известный советский и российский журналист и поэт Сергей Крылов. Однако о его смерти стало известно только сегодня, 5 декабря. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Авторству Сергея Крылова принадлежит более 100 песен. Также большую часть своей жизни бард занимался журналистикой в газете «Комсомольская правда». Однако несмотря на такой вид деятельности, Крылов имел образование в сфере ядерной физики, так как в 1964 году окончит физический факультет Московского Государственного Университета имени Ломоносова. Позже журналист работал в Физическом институте имени Лебедева РАН.