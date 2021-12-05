Бразилиа, , 17:21 — REGNUM 5 декабря в киностудия Sony Pictures Entertainment в рамках фестиваля Comic-Com, проходящем в Бразилии, показала новый трейлер к фильму «Морбиус», а также опубликовала постер с главным героем картины, которого сыграет Джарред Лето. Сам трейлер можно посмотреть на платформе YouTube.

Морбиус Скриншот с YouTube

Помимо Джарреда Лето, в фильме сыграют Майкл Китон, Мэтт Смит, Адариа Архона и Джарред Харрис. В России Джарред Харрис стал широко известен благодаря роли Валерия Легасова в сериале «Чернобыль» от HBO.

Премьера «Морбиуса» в мире запланирована на 20 января 2022 года. В России фильмы выйдет в прокат лишь спустя неделю.