Новосибирск, , 17:17 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году строительным организациям выписали в два раза больше штрафов. Общая сумма взысканий составила более 24 млн рублей.

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«Больше всего штрафов за нарушение проектной документации, — приводят «Новосибирские новости» комментарий начальника инспекции государственного строительного надзора региона Алексея Нечунаева. — Также были зафиксированы такие нарушения, как работа без уведомления стройнадзора о начале строительных работ, строительства объекта».

По официальным данным, в текущем году в регионе жилья построили на 500 тысяч квадратных метров больше, чем планировали. Стоимость квартир также выросла. За год квадратный метр подорожал на 10 тысяч рублей.