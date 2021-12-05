Москва, , 17:14 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до 7 декабря из-за ветра и гололедицы. Об этом 5 декабря сообщили в Гидрометцентре.

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Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и области до 12:00 мск 7 декабря. Предупреждение о порывах ветра — с 21:00 мск 6 декабря до 21:00 мск 7 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до — 10 градусов в дневное время.