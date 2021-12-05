Луганск, , 17:13 — REGNUM Снайперов в район населенного пункта Счастье для проведения провокаций перебросило командование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

ВСУ

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«На позиции подразделений 79-й бригады (ВСУ) в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона», — сказал Филипоненко.

Официальный представитель НМ ЛНР не исключил, что украинские силовики готовятся к проведению провокационных действий на данном участке.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах.