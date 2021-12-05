Вашингтон, , 17:12 — REGNUM 5 декабря компания Sony опубликовала первый трейлер сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Видео было опубликована на платформе YouTube. Впервые о сиквеле киностудия Sony впервые заявила во время презентации, проходившей в рамках бразильского фестиваля Comin-Con.

Майлз Моралес Цитата из а/ф «Человек-паук: Через вселенные», реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман. 2018. США

Ранее сообщалось, что мультфильм будет разделен на два эпизода. Премьера первого эпизода намечена на 27 октября 2022 года. О дате выхода второй серии пока не сообщалось. Режиссерами сиквела выступят Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс и Джастин Томпсон.

Первый фильм «Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018-м году и при 90 миллионах долларов бюджета собрал во всем мире боле 375 миллионов долларов.