Вашингтон, 5 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. 5 декабря компания Sony опубликовала первый трейлер сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Видео было опубликована на платформе YouTube. Впервые о сиквеле киностудия Sony впервые заявила во время презентации, проходившей в рамках бразильского фестиваля Comin-Con.

Цитата из а/ф «Человек-паук: Через вселенные», реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман. 2018. США Майлз Моралес

Ранее сообщалось, что мультфильм будет разделен на два эпизода. Премьера первого эпизода намечена на 27 октября 2022 года. О дате выхода второй серии пока не сообщалось. Режиссерами сиквела выступят Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс и Джастин Томпсон.

Первый фильм «Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018-м году и при 90 миллионах долларов бюджета собрал во всем мире боле 375 миллионов долларов.