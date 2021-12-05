Донецк, 5 декабря 2021, 17:08 — REGNUM ДНР добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, данный вопрос не забыт. Об этом 5 декабря на встрече с общественниками и журналистами Москвы заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы тогда говорили про пассажирские перевозки для удобства, для наших граждан… И мы добьемся, постараюсь это сделать быстрее со своей стороны, но тут не все зависит только от Донецкой или Луганской Народных Республик», — отметил Пушилин.
По его словам, «это отложилось по времени, то есть в силу объективных причин, технических … в том числе и в какой-то части из-за пандемии».
Пассажирское железнодорожное сообщение разгрузило бы пункты перехода ДНР с РФ.