Донецк, , 17:08 — REGNUM ДНР добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, данный вопрос не забыт. Об этом 5 декабря на встрече с общественниками и журналистами Москвы заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы тогда говорили про пассажирские перевозки для удобства, для наших граждан… И мы добьемся, постараюсь это сделать быстрее со своей стороны, но тут не все зависит только от Донецкой или Луганской Народных Республик», — отметил Пушилин.

По его словам, «это отложилось по времени, то есть в силу объективных причин, технических … в том числе и в какой-то части из-за пандемии».

Пассажирское железнодорожное сообщение разгрузило бы пункты перехода ДНР с РФ.