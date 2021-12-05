Владикавказ, , 17:04 — REGNUM Во Владикавказе (Северная Осетия) задержан мужчина, подозреваемый в поджоге школы №48. Об этом 5 декабря передает «МВД Медиа».

Задержанным является 57-летний мужчина, работающий завхозом в школе. Уточняется, что он совершил поджог по мотивам личной неприязни к одному из сотрудников данной школы.

Обстоятельства выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 декабря сообщалось, что сотрудники Росгвардии эвакуировали 510 детей из данной школы. Часть обучающихся пришлось эвакуировать по лестнице со II этажа, т.к. пожарный выход был задымлен. В результате ЧП никто не пострадал.