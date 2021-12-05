Киев, , 17:04 — REGNUM На Украине за истекшие сутки выявили 6 622 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 декабря сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 497 477.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 278 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 88 280.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 13 тыс. носителей SARS-CoV-2.