Манама, 5 декабря 2021, 17:05 — REGNUM Председатель Консультативного совета Национального собрания Бахрейна Али Бен Салех ас-Салех от имени королевства поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с пандемией COVID-19.
Ас-Салех подчеркнул, что это сотрудничество свидетельствует о глубине отношений между Россией и Бахрейном, а также о готовности Москвы прийти на помощь королевству в сложных условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Матвиенко выразила надежду на успех в переговорах по производству российской вакцины «Спутник V» на территории Бахрейна, королевство уже по достоинству оценило безопасности отечественной разработки.
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