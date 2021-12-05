Вашингтон, , 17:02 — REGNUM 5 декабря стриминговый сервис для показа фильмов и сериалов Netflix показал первый тизер новой «Техасской резни бензопилой». Премьера фильма в жанре ужасы и триллер должна состояться 18 февраля 2022 года.

Главные роли в фильме сыграют Элис Криге, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Уильм Хоуп и Мо Данфорд. Режиссером карты назначен Дэвид Блу Гарсия. Автор сценария — Крис Томас Дэвлин.

Первый фильм франшизы «Техасская резня бензопилой» вышел 11 октября 1974 года. Режиссером первых двух частей стал американский кинорежиссер Тоуб Хупер. Всего франшиза на данный момент насчитывает шесть фильмов и два ремейка.