Минск, , 17:00 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1757 и достигло 663 813. Об этом БЕЛТА сообщили 5 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 663 813 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5162.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 652 874 человека и что всего в стране было проведено 10 525 190 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.