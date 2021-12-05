Минск, , 16:58 — REGNUM Сергей Павлов — представитель Мозырского пограничного отряда — заявил 5 декабря, что пограничники Белоруссии после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать «крайне жестко» при возникновении подобных случаев в будущем. Его словам приводит БЕЛТА.

Ранее пограничники Белоруссии сообщили, что украинский вертолет Ми-8 нарушил госграницу во время учений в районе ПП «Новая Рудня».

В департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины, чтобы вручить ноту в связи с инцидентом.