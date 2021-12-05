Кемерово, 5 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. По предложению председателя Высшего совета Бориса Грызлова председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва членом бюро высшего совета партии. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».

Vk.com tsivilev42 Сергей Цивилёв

Напомним, в Москве 4 декабря проходил заключительный этап съезда «Единой России», где был представлен отчёт о работе партии за пять лет.

В финальном этапе съезда приняли участие делегаты от Кузбасса.