Тбилиси, , 16:55 — REGNUM В столице Грузии — Тбилиси — на улицы вышли несколько тысяч граждан: они проводят шествие по центральным проспектам, протестуя против введения «зеленых паспортов» о ковид-статусе. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости.

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Участники данной акции считают введение «ковид-паспортов» «дискриминацией и принуждением к вакцинации».

«Зеленый паспорт» («ковид-паспорт») — электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе человека: прохождение полного курса вакцинации, результатах ПЦР-тестов.

Система «зеленых паспортов» начала действовать в Грузии с 1 декабря.