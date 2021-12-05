Брюссель, 5 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Испытанием для Североатлантического альянса и западного сообщества является сложившаяся на границе между Украиной и Россией обстановка. Об этом сообщил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.

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По его словам, из-за «развертывания» Россией войск на границе с Украиной угроза для Киева становится более реальна, так как эскалация конфликта в Донбассе не исключена.

«Эта ситуация (на границе между Украиной и Россией) вызывает очень большую обеспокоенность», — заявил евродепутат.

По его мнению, страны НАТО должны четко дать понять Москве, что возможные действия России против Украины будут стоить дорого. Вебер отметил, что в случае «вторжения» России на Украину нужно свернуть проект газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

Вебер отметил, что «ввод в эксплуатацию (СП-2) исключен», если Россия применит оружие в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Москва не заинтересована в тяжёлой дискуссии с ЕС по голубому топливу, геополитические вопросы не должны активнее влиять на его поставки.