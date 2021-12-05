Вашингтон, , 16:51 — REGNUM В Стокгольме во время переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся напряженный спор, пишет Bloomberg.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

По данным агентства, спор начался после того, как Вашингтон и их союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину.

Так, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были госпереворотом, обвинив Североатлантический альянс и ЕС в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России.

В свою очередь госсекретарь США ответил, что НАТО — это «защитный альянс», и обвинил силы, лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, в стрельбе по мирным протестующим в Киеве.

Напомним, после государственного переворота (так называемый майдан), который произошел на Украине в феврале 2014 года, жители Крыма на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Смену власти на Украине в результате государственного переворота также отказались признавать жители Луганской и Донецкой областей, в отношении которых Киев объявил в апреле 2014 года начало так называемой антитеррористической операции, которая является полномасштабной войной против жителей республик Донбасса, продолжающейся по настоящее время. Война в Донбассе, по официальным данным, унесла жизни тысяч граждан республик Донбасса и привела к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.