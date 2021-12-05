Кемерово, , 16:48 — REGNUM В Кемерове полицейские задержали злоумышленника, оставившего без интернета жителей нескольких многоквартирных домов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Интернет Mike MacKenzie

«От сотрудников службы безопасности интернет-провайдера поступило шесть заявлений о хищении кабеля из чердачных помещений многоквартирных жилых домов в заводском районе областного центра. В общей сложности злоумышленник похитил около 850 метров медного кабеля, причинив организации ущерб на сумму около 65 000 рублей, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 26-летний кемеровчанин. Полицейские выяснили, что злоумышленник в дневное время проникал в подъезды, вскрывал двери на чердаки и срезал кабель принесёнными с собой ножницами по металлу. По такой схеме он лишил интернета жильцов пяти многоквартирных домов. Кабель похититель сдавал в пункты приема металлов».

В отношении мужчины возбуждены шесть уголовных дел по статье «Кража».