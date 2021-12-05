Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:44 — REGNUM В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение за взлом киосков с мороженым. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Палатка с мороженым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В августе 2021 года в полицию Новокузнецка ночью позвонила женщина, которая сообщила, что заметила, как неизвестный пытался вскрыть киоск с мороженым на улице Циолковского, — уточнили в ведомстве. — Полицейские задержали подозреваемого ещё до того, как он успел проникнуть в торговое помещение. У мужчины госавтоинспекторы изъяли зубило, которым он пытался вскрыть жалюзи окна киоска. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Подозреваемым оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений».

Также установлена его причастность к двум кражам из киосков с мороженым. Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальная мера наказания по статье «Кража» составляет 5 лет лишения свободы.