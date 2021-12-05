Лейпциг, Германия, , 16:40 — REGNUM 5 декабря «Ред Булл Лейпциг» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера основной команды Джесси Марша за неудовлетворительные результаты. Также сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Джесси Марш был признан на пост главного тренера «быков» полгода назад после ухода молодого немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана в мюнхенскую «Баварию».

Позавчера, 3 декабря, «Ред Булл Лейпциг» в матче четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги потерпел поражение от берлинского «Униона» со счетом 1:2. На данный момент «быки» с пятью победами и восемнадцатью очками занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии.