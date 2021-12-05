Новосибирск, 5 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области прокуратура организовала проверку сообщений о нарушении прав ребёнка-инвалида. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

«По сведениям СМИ в коррекционной школе учительница ударила на уроке одного из учеников. В результате мальчик получил телесные повреждения. Прокуратура проверит в учебном заведении исполнение законодательства об образовании, а также оценит соблюдение прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее по сообщению о противоправном поведении педагога в школе была организована доследственная проверка.