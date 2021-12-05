Лиллехаммер, Норвегия, 5 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Российская женская сборная по лыжным гонкам впервые с 2004 года одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира.

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Так, на этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия) российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова одержала победу в эстафете 4×5 км, преодолев дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

Второе место заняла команда Швеции, третье место — команда Норвегии.

В последний раз такого результата российские спортсменки добивались в 2004 году на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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