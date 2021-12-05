Людиново, Калужская область, 5 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Людиново Калужской области 5 декабря в День воинской славы России и 80-летия начала контрнаступления Красной армии под Москвой торжественно открыли памятник героям-комсомольско — молодёжного подполья: Алексею Шумавцову, Анатолию Апатьеву, Александру Лясоцкому, Антонине и Александре Хотеевым, зверски замученным немецко-фашисткими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и всем участникам Людиновского городского подполья. Идейным вдохновителем создания проекта стал народный артист России Николай Расторгуев и его Фонд. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Фото ТГ- канала Владислава Шапши Фрагмент памятник героям комсомольско- молодёжного подполья в Людиново

В церемонии приняли участие вместе с руководителями области и города ветераны, жители города, в их числе — родственники и близкие люди героев-подпольщиков. На открытие памятника в Людиново приехали учащиеся московской школы № 688, в которой создан Музей Людиновского подполья, молодёжь из посёлка Ивот Брянской области, где подпольщик Алексей Шумавцов учился до 9 класса. Нынешней молодёжи сейчас примерно столько же лет, как и их героическим сверстникам, когда они совершили свой беспримерный подвиг в борьбе с гитлеровской нечистью.

«Такие молодые и такие стойкие. Они подверглись страшным испытаниям, но фашистам не удалось их сломить. И сегодня мы отдаём дань памяти их мужеству и героизму, их подвигу во имя Родины и своего народа, во имя мирной жизни для всех нас», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, город Людиново был захвачен немецко-фашистскими войсками в начале октября 1941 года. Почти два года в оккупированном городе бесстрашно действовало комсомольское подполье, которое возглавил Алексей Шумавцов. В Людиново работает Музей комсомольской боевой славы имени героев Людиновского подполья. В 1960 году в центре города был установлен памятник «Героям-комсомольцам, отдавшим жизнь за счастье народа».