Манчестер, Великобритания, , 16:31 — REGNUM 5 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Кристал Пэлас». Эта игра станет первой для «манкунианцев» при новом главном тренер Ральфе Рангнике.

Ральф Рангник был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 29 ноября. Последние полгода немецкий специалист занимал должность директора по спорту и развитию московского «Локомотива».

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Джеймс Томкинс, Марк Гэи, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джефри Шлупп, Конор Галлахер, Уилфрид Заа, Джордан Айю, Кристиан Бентеке.