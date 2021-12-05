Новосибирск, , 16:30 — REGNUM На новой ледовой арене Новосибирска строители монтируют наружные площадки, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщили в правительстве региона.

Строительство ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Напомним, в октябре в новом дворце спорта началось обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров. На сегодняшний день поле готово для заливки льда. На очереди — большая арена аналогичных габаритов.

Также на основной арене продолжается остекление витражных систем, монтаж металлических конструкции фасада, идёт установка систем теплоснабжения на малых аренах, а также заливка монолитных гребенок и лестниц, установка оборудования индивидуального теплового пункта.