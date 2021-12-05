Москва, , 16:27 — REGNUM Заразившихся коронавирусом граждан Российской Федерации, прибывших из ЮАР, проверят на штамм «Омикрон». Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении ведомства отмечается, что у девяти граждан России, ранее размещённых в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус.

«Все они (граждане РФ) госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении. — Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 1206 пациентов.