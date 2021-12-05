Лиллехаммер, Норвегия, , 16:27 — REGNUM 5 декабря женская сборная России по лыжному спорту завоевала золото на этапе эстафеты на Кубке мира, проходящем в норвежском городе Лиллехаммере. Дистанцию эстафеты 4×5 км первыми прошли спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова за 54 минуты и 40.6 секунды. Вторым пришли спортсменки сборной Швеции (+1.1 секунды), третьими — норвежские лыжницы (+1.2 секунды).

Лыжи (сс) Samuel Ferrara

Вторая команда сборной России с Яной Киприченко, Анастасией Фалеевой, Анастасией Рыгалиной и Марией Истоминой в составе пришла восьмой (+106.5 секунды).

Третий этап Кубка мира по лыжном спорту пройдет 11−12-го декабря в Довасе (Швейцария). На данный момент мужская сборная России с 917-ю очками идет на второй позиции в турнирной таблице Кубка наций.