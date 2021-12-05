Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Глобальные проблемы, среди которых предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, требуют от всех государств, в первую очередь от Соединенных Штатов, сотрудничества с другими странами. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзэр.

США

По его мнению, глава Белого дома Джо Байден, организовавший так называемый «Саммит за демократию», видит внешнюю политику США как гонку с Россией и Китаем, что только усугубляет положение Вашингтона, создавая конфликтную обстановку и ограничивая ее в сложных ситуациях.

«Либеральная демократия остается величайшей формой правления, изобретенной человечеством. Однако последние три десятилетия доказали, что попытки распространить этот идеал за границу с помощью силы контрпродуктивны и обречены на провал», — считает Глэзэр.

Читайте также: США приурочат к «Саммиту за демократию» ряд новых санкций

В качестве примера объединения разных политических сил в борьбе за мировую безопасность эксперт назвал союз США и СССР во время войны с нацистской Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

В МИД России заявили, что идея так называемого «Саммита за демократию», является «опасной и лицемерной».

Читайте также: Захарова назвала опасной и лицемерной идею «Саммита за демократию»