Москва, 5 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. 5 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче семнадцатого тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голкипер «Динамо» Антон Шунин

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Даниил Фомин, Никола Моро, Себастьян Шиманьский, Арсен Захарян, Денис Макаров, Александр Кутицкий, Вячеслав Грулев.

«Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Эрвинг Джо Ботака-Иобома, Руслан Фищенко, Филип Мрзляк, Владислав Камилов, Эгаш Касинтура, Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе Владислава Безбордова. Ассистенты главного судьи — Адлан Хатуев и Михаил Иванов.

На данный момент «Динамо», одержав десять побед и набрав 32 очка, занимает вторую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Уфа» с шестнадцатью очками идет в зоне вылета на четырнадцатой строчке.