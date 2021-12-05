Новосибирск, , 16:15 — REGNUM В новый состав руководящего органа «Единой России» вошёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщило региональное отделение партии.

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учётом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии, пока их не заполнять. Оставить их свободными для возможности доизбрания в состав совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе», — спрокомментировал председатель партии Дмитрий Медведев.

Отмечается, что в итоге новый состав руководящего органа партии вошли 100 человек, на съезде избрали 98 членов.