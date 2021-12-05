Новосибирск, 5 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В новый состав руководящего органа «Единой России» вошёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщило региональное отделение партии.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

«Необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учётом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии, пока их не заполнять. Оставить их свободными для возможности доизбрания в состав совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе», — спрокомментировал председатель партии Дмитрий Медведев.

Отмечается, что в итоге новый состав руководящего органа партии вошли 100 человек, на съезде избрали 98 членов.