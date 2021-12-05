Минск, , 16:12 — REGNUM Белоруссия предоставляет доступ сотрудникам Красного Креста к мигрантам на границе с Польшей, им оказывается помощь, сообщил 5 декабря глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

Миссия Красного Креста Ammo.com

По его словам, в настоящее время сотрудники Красного Креста работают с органами власти для того, чтобы предоставить людям питание и чтобы удовлетворить их базовые потребности.

«С гуманитарной точки зрения для нас самое главное иметь доступ к людям, которым необходима помощь, и доступ этот мы, безусловно, имеем», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе переговоров с президентом МФКК Франческо Рокка выразил благодарность за средства, выделенные «Белорусскому обществу Красного Креста» из Чрезвычайного фонда «Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца» для оказания помощи нелегалам из третьих стран на территории республики.