Вашингтон, 5 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск с требованием заблокировать сделку по поглощению британского разработчика микросхем ARM американской компанией Nvidia. Об этом сообщает пресс-служба FTC.

BagoGames Nvidia

Британская компания ARM, принадлежащая японской корпорации SoftBank, занимается разработкой архитектуры чипов. На базе технологий ARM мировые производители, включая AMD, Apple, Intel, Samsung и LG, выпускают собственные микросхемы.

В сентябре 2020 года американская компания Nvidia договорилась с Softbank о приобретении ARM. Стоимость сделки первоначально оценивалась в $40 млрд. Позже она выросла до $75 млрд.

Федеральная торговая комиссия США выступила против этой сделки. В ведомстве отметили, что это слияние станет крупнейшим в истории полупроводниковой промышленности. В FTC предупреждают, что сделка Nvidia и ARM может привести к резкому сокращению конкуренции на этом рынке.

«Предлагаемая сделка предоставит одной из крупнейших компаний-производителей микросхем контроль над технологиями, на которые полагаются другие конкурирующие фирмы… технологии ARM являются критически важным фактором, который делает возможным конкуренцию между Nvidia и другими компаниями», — объяснили в FTC.