Ак-Довурак, Тува, , 16:04 — REGNUM Следователи в Туве организовали проверку по факту обрушения здания в городе Ак-Довурак. По предварительным данным, в результате погиб один рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува Главное управление МЧС по Туве

Обрушилось здание, расположенное на территории компании «Туваасбест». Под завалами оказались два человека. Один из них погиб, его тело уже извлекли из-под обломков. Второго в настоящее время ищут спасатели.

В рамках проверки сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изымают документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушились конструкции неэксплуатируемого здания. В этот момент рабочие проводили его демонтаж.

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