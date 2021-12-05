Ак-Довурак, Тува, 5 декабря 2021, 16:04 — REGNUM Следователи в Туве организовали проверку по факту обрушения здания в городе Ак-Довурак. По предварительным данным, в результате погиб один рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Обрушилось здание, расположенное на территории компании «Туваасбест». Под завалами оказались два человека. Один из них погиб, его тело уже извлекли из-под обломков. Второго в настоящее время ищут спасатели.
В рамках проверки сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изымают документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушились конструкции неэксплуатируемого здания. В этот момент рабочие проводили его демонтаж.
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