Киев, , 16:04 — REGNUM Петр Кралюк — украинский писатель и философ — напомнил о Сером и Зеленом клиньях и объявил несколько российских регионов, а также север Казахстана украинскими. Об этом 5 декабря он пишет в статье для газеты «День».

По его мнению, украинцы попали в Сибирь еще в XVI в., более массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в украинской историографии принято называть территории современных Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и север Казахстана.

«По переписи 1897 г., в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 000 чел., что для малозаселенных сибирских земель было немало», — написал публицист.

Писатель добавил, что наиболее массово украинцы стали селиться в этой местности в конце XIX в. При этом он не упомянул, что к этому времени Сибирь уже более 1,5 веков находилась в составе России, отмечает РИА Новости.

Другие «украинские» земли в материале украинского писателя — Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край, Амурскую область. Также, по его словам, «благодаря украинцам произошло освоение Дальнего Востока».

Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял РФ территориальные претензии на Курскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую, Волгоградскую, Ростовскую, Саратовскую области, и Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточным Донбассом, Восточной Слобожанщиной.