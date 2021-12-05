Химки, Московская область, 5 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:2.

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Первый мяч на 36-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 28-летний арендованный из «Спартака» Резиуан Мирзов — 1:0. На 61-й минуте Зурико Давиташвили восстановил равновесие в счет после передачи Кингса Кангвы — 1:1. Через 26 минут Эванс Кангва впервые вывел «пушкарей» вперед — 1:2.

Желтые карточки получили Кингс Канва (22'), Денис Глушаков (27'), Брайан Идову (32'), Горан Чаушич (83') и Эльмир Набиуллин (85'). На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Статистика матча («Химки"/ «Арсенал»)

Удары 5/16

Удары в створ 2/11

Владение 43%/57%

Угловые 3/11

Нарушения 17/5

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Данилкин (Сабович, 25'), Филин (Трошечкин, 16'), Дагерстол, Идову, Глушаков, Набиуллин, Мирзов, Адеми (Долгов, 13'), Кухарчук.

«Арсенал»: Коченков, Соколо, Радакович, Степанов, Смольников (Беляев, 90'), Гулиев, Канва, Чаушич, Кангва, Давиташвили, Марков (Луценко, 77').

«Химки», потерпев поражение, с четырнадцатью очками остались на последней шестнадцатой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», набрав девятнадцать очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на одиннадцатое место.