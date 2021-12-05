Москва, , 16:01 — REGNUM На сегодняшний день предпосылок для официального обращения Киева к Донецкой Народной Республике (ДНР) за поставками угля нет, однако ДНР все равно не стала бы осуществлять таковые, так как коммерческие интересы не могут доминировать над моральными. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с общественниками и журналистами в Москве.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, позволили бы такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?», — сказал он.

При этом Пушилин уточнил, что на данный момент нет такого рода перспектив ни с одной, ни с другой стороны.

«Это тот случай, наверное, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными — с нашей стороны», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданство России получат все жители ДНР.