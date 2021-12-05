Новосибирск, 5 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области по сообщению о противоправном поведении педагога в школе организована доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Цитата из х/ф «Вселенная Стивена Хокинга». Реж. Джеймс Марш. 2014. Великобритания, Япония, США Инвалид

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что во время урока в коррекционной школе учитель ударила мальчика-инвалида. В результате инцидента ребёнок получил телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.