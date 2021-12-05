Анкара, 5 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Решать проблемы жительниц Турции, включая борьбу с насилием в их отношении, продолжат и впредь власти страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю 87-й годовщины предоставления избирательного права женщинам в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, в Турции прилагают усилия для того, чтобы женщины могли в полной мере пользоваться своими правами и свободами.

Эрдоган напомнил, что Турция намного раньше многих европейских стран предоставила право голоса женщинам, сыгравшим важную роль в борьбе за независимость страны.

«Это происходило в рамках обычного политического курса, а не путем принуждения», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в провинции Сиирт заявил, что сильное подорожание сырья на мировых рынках является одной из причин последнего роста цен в стране.