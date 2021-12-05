Ак-Довурак, Тыва, 5 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В городе Ак-Довурак в Туве при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината Туваасбест произошло обрушение конструкций. Под завалами оказались двое рабочих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Туве Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува

Инцидент произошёл около 15:17 по местному времени. К настоящему моменту из-под завалов извлечён один человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 19 человек и две единицы техники.

«Дополнительно из Кызыла в Ак-Довурак выехали 16 спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда, оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва с необходимым оборудованием», — отметили в управлении.