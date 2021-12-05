Москва, 5 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Приветствие участникам и гостям международного турнира по самбо «Кубок Союзного государства России и Белоруссии», проходящего в Сочи, направил президент РФ Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 5 декабря обнародован на сайте Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Эти состязания прочно вошли в календарь наиболее значимых спортивных, общественных мероприятий Союзного государства и каждый год объединяют на своей площадке лучших самбистов из разных стран и их преданных болельщиков», — говорится в сообщении.

Также российский лидер отметил важность того, что в качестве почетных гостей на турнир, кроме участников, приглашены ветераны спорта.

При этом он добавил, что в ходе указанных соревнований будут проводиться мастер-классы, а также юным борцам расскажут об истории и традициях самбо, являющемся одним из зрелищных и динамичных видов единоборств.

Кроме того, Путин поблагодарил организаторов турнира за творческий и неформальный подход к популяризации самбо и добавил, что уверен в том, что турнир пройдет на высоком уровне, порадовав множеством ярких и бескомпромиссных поединков.