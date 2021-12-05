Никосия, 5 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Информацию об убийстве на острове Кипр двух туристок из России подтвердил официальный представитель российского посольства в Республике Кипр Сергей Лагутенко. Его слова 5 декабря приводит «РЕН ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«По информации полицейского департамента Ларнаки, в 02:30 утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок. Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — сказал он.

Кроме того, Лагутенко уточнил, что одна из убитых жительниц России прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — около полутора месяцев назад и обе они снимали квартиру в Ларнаке.

«Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», — официальный представитель диппредставительства РФ.

Также он указал, что с первых часов пропажи женщин российское посольство контактировало со следственными органами и оказывало содействие в установлении личностей пропавших туристок, а также поиске их родственников.

«Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт, по поводу второй женщины — нет данных о наличии у нее родственников в России», — отметил Лагутенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кипре были обнаружены тела двух туристок из России, пропавших еще 17 ноября.