Луганск, , 15:38 — REGNUM Применяемые Украиной беспилотники (БПЛА) Bayraktar «будут уничтожены» при любой возможности. Об этом 5 декабря заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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БПЛА Bayraktar, применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока же «они держатся на безопасном расстоянии», передает РИА Новости слова Пушилина.

Стот напомнить, что в соответствии с Минскими соглашениями, полеты боевой авиации, в т.ч. беспилотников, запрещены в Донбассе — по всей линии соприкосновения.

Ранее Bloomberg сообщало о подготовке Анкарой поставки 20-ти ударных беспилотников Bayraktar TB2 для Киева.